Pol García Tena deixa el Sint-Truiden belga i fitxa pel FC Juárez mexicà

Futbol

31.01.2021 | 22:05

En el darrer dia de mercat d'hivern, el defensor terrassenc de 25 anys Pol García Tena s'ha desvinculat del Sint-Truiden, catorzè classificat de la primera divisió belga. L'egarenc, que pot actuat tant de lateral esquerrà com de central, jugarà el que resta de temporada a la lliga mexicana, concretament al FC Juárez. El futbolista, que el 18 de febrer farà 26 anys, va formar-se a les pedreres de l'Espanyol i el Barça abans de marxar a Itàlia, on ha jugat diverses temporades al Juventus. Ha passat també per Vicenza, Como, Crotone i Cremonese.