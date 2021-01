Empat sense gols entre San Cristóbal i Manresa

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

31.01.2021 | 15:39

En un duel tan equilibrat com es preveia, el San Cristóbal ha empatat aquest diumenge sense gols al municipal de Ca n'Anglada davant del segon classificat, un Manresa que s'ha mostrat més directe en el seu joc del que acostuma. Els parroquials acumulen vuit punts en els quatre darrers partits i encara no han perdut cap matx com a locals. Sense un dominador clar, el duel ha viscut fases de domini altern. Tom Diawara ha generat perill en atac, però la gran defensa dels del Bages ha impedit que el gol local acabés arribant. Qualsevol hagués pogut guanyar.

No hi ha hagut oportunitats clares ni tampoc gols. Tots dos conjunts ho han intentat fins al final, tot i que les, defenses s'han acabat imposant a les davanteres. Tot i el 0 a 0, però, el duel ha estat intens i distret. Gràcies a aquest empat, el San Cristóbal se situa quart amb 20 punts, a 5 del líder, l'Europa, i a 4 d'una sisena posició que actualment ocupa la Pobla de Mafumet, que ha protagonitzat la sorpresa de la jornada en imposar-se per 1 a 4 al camp d'un Europa que ha encaixat avui la seva primera derrota.