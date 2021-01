No tanquen la porta a un darrer fitxatge

30.01.2021 | 04:00

Tot i que no seria de manera imminent, el Terrassa FC no tanca la porta a realitzar un darrer fitxatge d'algun jugador professional que estigui sense equip, ja que té encara una fitxa disponible a la plantilla, que és de 21 jugadors. El director esportiu del club, Miquel Ezequiel, no descarta res. "Estem molt contents amb la plantilla que tenim, però si apareix algun futbolista que la pugui millorar i l'operació és possible, la farem. No tanquem la porta, però tampoc no busquem cap perfil concret". En la mateixa línia s'expressa el tècnic Juanjo García, que es felicita per tenir dos futbolistes per posició.