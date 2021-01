El Jabac necessita guanyar avui al penúltim, el Lleida 

Futbol. Divisió d'honor juvenil

29.01.2021 | 20:32

El Jabac ha guanyat només un dels cinc partits que ha disputat com a local. Avui a les quatre de la tarda té una excel·lent oportunitat de sumar la segona victòria de l'exercici a Can Jofresa davant de la visita del penúltim classificat, un Lleida que té dos punts menys que els egarencs a la taula classificatòria. Els homes d'Àlex López ja es van imposar per 0 a 1 a la primera volta al conjunt lleidatà i avui tenen una gran oportunitat per a trencar la seva mala ratxa de resultats i escalar posicions a la classificació.