Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

El Natació, a redreçar el rumb

29.01.2021 | 20:32

El CN Terrassa visitarà avui la piscina Sant Jordi per enfrontar-se a les sis de la tarda al CN Catalunya en partit corresponent a la novena i penúltima jornada de la primera fase de la lliga de Divisió d'Honor masculina de waterpolo. El conjunt que prepara Dídac Cobacho, segon del grup "A" amb 21 punts, mirarà de retrobar-se amb el triomf després de la derrota de dimecres contra el CN Barcelona. L'equip que dirigeix Francesc Xavier Tato Garcia és quart amb deu punts, els mateixos que el tercer, el Mediterrani, de manera que conserva opcions per accedir a la segona fase amb els equips que lluitaran pel títol. Aquest fet converteix aquests punts en molt valuosos per als...