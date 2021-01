El davanter del San Cristóbal Mario Cantí, felicitat pels seus companys a Nou Barris. LLUÍS CLOTET El davanter del San Cristóbal Mario Cantí, felicitat pels seus companys a Nou Barris.

Futbol. Tercera Divisió

Examen per al San Cristóbal davant la visita del CE Manresa

Jordi Guillem

29.01.2021 | 20:32

Després d'haver sumat set dels darrers nou punts en joc, un San Cristóbal que ocupa la cinquena posició amb 19 punts, rebrà demà a les dotze del migdia al municipal de Ca n'Anglada el segon classificat, un CE Manresa que no perd un partit des del 15 de novembre, encadenant quatre victòries i tres empats. Els d'Oliver Ballabriga, per la seva banda, han perdut només un dels nou darrers partits que han disputat i vénen de vèncer per 2 a 3 al municipal de Nou Barris en un duel amb final èpic. "Hem de mirar de fer bons els tres punts que vam aconseguir amb tant de patiment davant la Montañesa, tot i que no serà gens senzill, ja que el Manresa és un...