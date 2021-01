El Saló de Plens va acollir ahir l'acte de reconeixement. Rafel Casanova El Saló de Plens va acollir ahir l'acte de reconeixement.

Terrassa rep el distintiu com a Ciutat Europea de l'Esport

28.01.2021 | 20:08

La ciutat de Terrassa va ser escollida el passat 23 de setembre com a Ciutat Europea de l'Esport 2021. I ahir, el Saló de Plens de l'Ajuntament va acollir l'acte de recepció de la distinció. Es va presentar la bandera oficial del distintiu atorgat a Terrassa per l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe). L'acte solemne va ser presidit per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart; el regidor d'Esports Miguel Ángel Moreno; i els portaveus i representants dels diferents grups municipals. L'ACES Europe és una associació continental sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les. Gian Francesco Lupatelli, president d'aquesta associació, va comunicar el...