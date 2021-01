Natació adaptada

29.01.2021 | 04:00

El nedador Pau González ha estat convocat per la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) per a participar en el Trofeu Internacional de Natació Adaptada Diputació de Barcelona 2021 que se celebrarà a les instal—lacions del CN Barcelona el 20 i 21 de febrer. La llista elaborada per la FEDPC està integrada per nou nedadors i quatre nedadores.