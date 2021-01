I va arribar la primera derrota 

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

Redacció

28.01.2021 | 20:08

A la vuitena va arribar la primera derrota del CN Terrassa. El conjunt de Dídac Copbacho va perdre en partit ajornat de la cinquena jornada contra el CN Barcelona (11-12). Es tracta de la primera desfeta en la competició de la regularitat en un matx molt equilibrat. Amb aquest resultat, els cenebistes se situen com a líders en solitari del grup "A" amb 24 punts, tres més que els egarencs, quena falten dues jornades per acabar la primera fase.

L'equip visitant va començar molt inspirat i va obrir una primera escletxa en només un minut de joc gràcies a l'encert d'Esteller i d'Estrany, que va batre Motos en home de més. Una acció en superioritat numèrica va permetre el Natació retallar distàncies de la mà de Carrillo. Els de Víctor González van ampliar la diferència a través d'una diana de penal de Delgado i d'un llançament de Gomà (1-4). Els terrassencs van reenganxar-se ràpidament al partit amb un parcial de 2 a 0 abans d'acabar el primer quart, obra d'Alarcón i Rodríguez.

Els locals van empatar al tercer minut del segon quart amb una canonada d'Alarcón. Els cenebistes van recuperar novament la iniciativa amb gols de Duric i Valls en home de més (4-6). Poc abans del descans, De Lera, va fer el 5 a 6. A la represa, va semblar que el partit podia canviar de dinàmica. Després d'anar a remolc durant molts minuts, el CN Terrassa va situar-se per davant. Carrillo i Barroso en van ser els artífexs. Els visitants van empatar poc després amb un tir de Flores en home de més. La rèplica egarenca va arribar en l'acció següent: una nova fuetada d'Alarcón (8-7). En el tram final del període, va emergir la figura de Delgado, que va capgirar l'electrònic.

El matx es va complicar una mica més quan Tahull, en la primera acció de l'últim quart, va ampliar la diferència cenebista amb una acció de força des de la boia (8-10). La reacció local no va trigar: un parcial de 3 a 1, amb dos gols de Gutiérrez i un d'Alegre va col·locar un incert empat a onze a tres minuts de la botzina. Però Delgado va decantar la balança del costat visitant a poc més de dos minuts del final. El CN Terrassa va disposar d'una acció de superioritat en els darrers segons per salvar un punt, però no va ser capaç d'aprofitar-la.

CN TERRASSA, 11

Motos, Alegre (1), Fran Sánchez, Alarcón (3), Carrillo (2), Prieto, Barroso (1), Pericas, Gutiérrez (2), De Lera (1), Rodríguez (1), Chico i Iván Sábnchez.

CN BARCELONA, 12

Aguirre, Valls (1), Van den Burg, Power, Flores (1), Duric (1), Esteller (1), Gomà (1), Delgado (4), Estrany (2), Tahull (1), Ramon i Aguilar.

Àrbitres. Pau Segurana i Sergi Galindo.

Parcials. 3-4, 2-2, 3-3, 3-3.