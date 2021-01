Ajornat el Sant Andreu - CN Terrassa per Covid de les barcelonines

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

29.01.2021 | 15:59

La Federació Espanyola de Natació ha comunicat aquest divendres l'ajornament del partit corresponent a la vuitena jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina que havia d'enfrontar demà dissabte a Barcelona el CN Sant Andreu amb el CN Terrassa. Les andreuenques tenen un cas positiu de Covid a la seva plantilla i, tal com marca el protocol, no poden disputar el matx, que encara no té data. El partit era cabdal per a les noies de Xavi Pérez, segones a la classificació amb 21 punts, que s'enfrontaven a les terceres. "Teníem moltes ganes de reprendre la competició, però és el que hi ha. Ja sabíem que aquesta temporada se suspendrien partits", assenyala l'entrenador terrassenc.