Ajornat per la Covid el partit entre l'Handbol Terrassa i el Palautordera

HANDBOL

28.01.2021 | 20:08

El matx de la quinzena jornada de la lliga de Primera Divisió Nacional, última de la primera volta, que havia d'enfrontar demà a la tarda l'Handbol Terrassa amb l'Handbol Patautordera al pavelló municipal de Can Jofresa ha estat ajornat. El motiu és que el conjunt de Santa Maria de Palautordera té diversos jugadors positius de Covid-19 que es troben en quarantena. El conjunt del Vallès Oriental no va poder jugar per aquest motiu els dos partits anteriors, amb el La Salle Montcada i el Poblenou. Encara té pendent el duel de la quarta jornada amb el Sabadell. L'Handbol Terrassa, desè amb 11 punts, era clar favorit davant d'un rival que no ha guanyat cap partit i és cuer.