La pandèmia canvia el format de la Mitja Marató

Atletisme

28.01.2021 | 19:58

Ja s'han obert les inscripcions per a participar en l'edició d'enguany de la Mitja Marató Ciutat de Terrassa. La pandèmia de la Covid-19, però, ha canviat completament el format d'una prova que aquest 2021 no serà grupal sinó individual. Els 14 primers dies del mes de març es disputarà tant la Mitja Marató com la Cursa Santi Centelles, de 5 quilòmetres. Durant les dues primeres setmanes de març, cada participant podrà córrer la seva pròpia cursa al ritme que decideixi. I ho podrà fer en un sol dia o, fins i tot, per etapes."La Mitja 21@" neix amb el clar objectiu d'incentivar la pràctica esportiva segura.

Els organitzadors de la Mitja entenen que és del tot inviable celebrar una prova com les anteriors. Per tant, han dissenyat i adaptat una edició especial de totes dues proves en format virtual, eludint les aglomeracions. Tot i que els 21 quilòmetres de la Mitja Marató es podrà fer per etapes, els 5 de la Santi Centelles s'hauran de fer tots seguits. Els atletes podran optar per l'habitual circuit o escollir-ne un pel seu compte. No hi haurà classificacions oficials ni trofeus, però sí control i registre de temps. Anirà a càrrec de Championchip i VRace i es farà a través de GPS o rellotge amb dispositiu APP per a telèfons mòbils. Al web mitjaterrassa.org s'hi pot trobar tota la informació d'interès per als participants. Un dels eixos fonamentals de la Mitja segueix sent la solidaritat. Enguany, una part dels diners que es recaptin amb les inscripcions es destinaran a la delegació local de Creu Roja.