El Terrassa, condemnat a l'exili

Jordi Guillem

26.01.2021 | 20:55

La temporada vinent, el Terrassa FC no podrà utilitzar el Camp Olímpic per als entrenaments ni per als partits, ni de la seva primera plantilla ni del seu futbol base. A principis dels anys noranta del segle passat, el club ja es va haver d'exiliar, llavors a Can Jofresa, a causa de la remodelació del camp de cara als Jocs Olímpics de Barcelona'92. Ara, torna a ser un esdeveniment de hockey, la Copa del Món femenina 2022, el que obligarà l'entitat que presideix Jordi Cuesta a viure un any a l'exili. Les obres a l'Olímpic començaran al mes de setembre d'enguany i el període d'execució previst és de deu mesos. Es preveu que s'acabin a finals de maig o principis de...