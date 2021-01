El Terrassa, condemnat a l'exili 

Jordi Guillem

26.01.2021 | 20:55

La temporada vinent, el Terrassa FC no podrà utilitzar el Camp Olímpic per als entrenaments ni per als partits, ni de la seva primera plantilla ni del seu futbol base. A principis dels anys noranta del segle passat, el club ja es va haver d'exiliar, llavors a Can Jofresa, a causa de la remodelació del camp de cara als Jocs Olímpics de Barcelona'92. Ara, torna a ser un esdeveniment de hockey, la Copa del Món femenina 2022, el que obligarà l'entitat que presideix Jordi Cuesta a viure un any a l'exili. Les obres a l'Olímpic començaran al mes de setembre d'enguany i el període d'execució previst és de deu mesos. Es preveu que s'acabin a finals de maig o principis de juny. La competició es desenvoluparà tant a l'olímpic com al Martí Colomer els primers 17 dies de juliol del 2022.

Jordi Cuesta, president del Terrassa FC, viu aquest segon exili amb una sensació agredolça. "Érem conscients que la temporada vinent ens tocaria jugar fora. És obvi que suposa un problema per al club, especialment per al primer equip. Estem buscant un camp on poder jugar i entrenar. En el fons, però, és una gran notícia per al club, ja que quan s'acabi el Mundial tindrem un estadi nou i una gespa de darrera generació", assenyala. En aquest sentit, l'Ajuntament ha descartat l'opció de fer un canvi de gespa abans de les obres. S'instal·larà la moqueta per a la pràctica del hockey i després de la competició serà substituïda per la de futbol.

Trasllat a Ca n'Anglada

Tot i que el camp on jugarà i entrenarà el primer equip del Terrassa FC és encara una incògnita, l'Ajuntament ha ofert al club la possibilitat de compartir el camp municipal de Ca n'Anglada amb el San Cristóbal durant la temporada 2021-2022. Cuesta no descarta cap opció en aquest sentit, ni tan sols marxar a jugar fora de la ciutat la temporada vinent. "No sabem a quina categoria serem. Ens han ofert jugar a Ca n'Anglada, però encara ho hem d'acabar d'estudiar", comenta. Pel que fa al futbol base, demana que els equips es distribueixin per les instal·lacions del districte V: Bonaire, Poble Nou, CN Terrassa i Les Palmeres. Un altre camp que es podria utilitzar és el de Les Fonts, que precisament aquests dies s'està acabant.

El president del Terrassa FC entén que la decisió que es prengui amb relació al primer equip estarà condicionada per molts aspectes. "Si juguem al Camp del San Cristóbal, haurem de fer una plantilla pensant en jugar en un camp de dimensions més reduïdes a les nostres. I si aconseguíssim pujar, que és el que volem tots, potser hauríem de mirar de poder jugar en una altra instal·lació de fora de la ciutat que tingui un major aforament", assenyala Cuesta en aquest sentit.