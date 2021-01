La selecció femenina ha iniciat la seva concentració a València 

Hockey

26.01.2021 | 20:55

Les integrants de la selecció espanyola femenina absoluta de hockey van realitzar ahir el seu primer entrenament sobre el camp blau de Beteró, a València. Les 33 internacionals convocades per Adrian Lock van donar negatiu en les proves anticovid, igual que tot el cos tècnic. Un terç de les jugadores, que s'estaran a la capital del Túria fins al divendres 5 de febrer, són terrassenques. Tot i que no hi haurà partits amistosos, durant aquestes gairebé dues setmanes, la selecció espanyola treballarà aspectes físics, tècnics i tàctics de cara a la preparació per als Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu.