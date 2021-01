Sanejament, graderies, llum i megafonia

27.01.2021 | 04:00

Tal com va avançar Diari de Terrassa, la junta de govern va aprovar un paquet d'inversions de 3 milions d'euros destinats al Mundial femení de hockey, així com a la recuperació de l'edifici de l'antic Ajuntament, que serà la seu de Hockey per Terrassa. L'Estadi es va inaugurar el 1960 i es va remodelar el 1992. Després de l'estiu se li rentarà la cara: reparació de graderies i millores en l'accessibilitat, impermeabilització de la tribuna, nou sistema de megafonia i nous llums LED que permetin fer transmissions televisives. Se substituirà el tancat perimetral i el sistema de reg i s'instal·larà la gespa artificial.