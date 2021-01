La jugadora terrassenca Helena Oma, presentada a Lugo. Ensino Lugo La jugadora terrassenca Helena Oma, presentada a Lugo.

Bàsquet. Divisió d'Honor femenina

Helena Oma ja entrena a Lugo

26.01.2021 | 20:55

L'aler terrassenca de 24 anys Helena Oma ha arribat a un acord per a desvincular-se de l'Spar Girona i jugarà el que resta de temporada en un altre equip de la màxima categoria femenina espanyola de bàsquet, la Lliga Femenina. Es tracta del Durán Maquinaria Ensino, de la ciutat de Lugo, que ocupa actualment la sisena posició a la categoria. Oma fa 1,80 metres i l'any 2019 es va proclamar campiona de Lliga amb el conjunt gironí, on no disposava dels minuts que considerava necessaris. Era la jugadora que duia més temps a l'equip. Es va lesionar ara fa un any i va haver de romandre deu mesos de baixa. Oma va jugar la temporada 2017-2018 cedida al Cadí La Seu. Amb el seu nou equip...