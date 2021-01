Demà arrenca a Santander el Campionat d'Espanya infantil

Hockey

27.01.2021 | 04:00

Entre demà i diumenge, Santander acollirà la fase final del Campionat d'Espanya infantil masculí. Tres conjunts terrassencs hi prendran part. Al grup "A", el Club Egara i el CD Terrassa s'enfrontaran als amfitrions de l'RS Tenis i al Covadonga asturià. El conjunt de Les Pedritxes va haver de superar la fase sector que va organitzar per tal a classificar-se. Es va imposar per 6 a 0 i per 3 a 7 al Honigvogel. Al grup "B", l'Atlètic tindrà com a rivals el Club de Campo, que es va classificar el passat cap de setmana, l'RC Polo i el CH San Fernando gadità. Les semifinals es disputaran dissabte i la gran final diumenge.