Tres gols en tres córners

26.01.2021 | 04:00

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, comentava: "Són tres punts molt importants. Teníem molt clar que calia defensar fort i buscar el partit des del principi. Treballem molt l'estratègia i hem tingut recompensa. Amb el 0-2 el partit se'ns ha posat molt bé, però ens han empatat i quan semblava que el 2-2 seria definitiu, una entrada des de darrere de Chechu ens ha donat el triomf". L'heroi del duel, Chechu, recordava així el 2 a 3. "Donàvem ja l'empat per bo, però hem tingut un últim córner. He pogut entrar i rematar de cap. Treballem molt l'estratègia i aquest és el premi". Mario Cantí, autor del primer gol, es felicitava per la seva ratxa: "No sóc un golejador, però estic marcant. Ha estat un partit boig. Hem patit, però guanyar al darrer segon és una sensació realment molt bonica".