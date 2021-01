Entitats

L'esport local, en peu de guerra

Jordi Guillem

25.01.2021 | 19:59

Els clubs i entitats esportives de la ciutat es veuen greument perjudicades per les mesures restrictives implantades per la Generalitat de Catalunya per tal de contenir la pandèmia de la Covid-19. Dissabte al migdia, el Raval de Montserrat va acollir una manifestació de protesta contra aquestes restriccions i en defensa de l'esport amateur i de base, el gran oblidat durant aquesta pandèmia. Igual que es va fer davant dels Ajuntaments de moltes ciutats de Catalunya, en el marc de la campanya "Ja n'hi ha prou", diverses desenes d'esportistes, entrenadors, coordinadors, directius i representants de diferents clubs de la ciutat es van aplegar al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament, per a protestar...