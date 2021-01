Una derrota per al derbi Arxiu Una derrota per al derbi

Handbol. Primera Divisió Nacional

Una derrota per al derbi

25.01.2021 | 19:59

Un sol punt aconseguit en les tres darreres jornades ha sumat l'Handbol Terrassa. El conjunt que prepara Magí Serra va caure dissabte per tres gols de diferència (22-19) a la pista de l'OAR Gràcia de Sabadell i ha baixat fins a la desena posició, empatat a 11 punts amb els sabadellencs i el La Salle Montcada. Els egarencs van notar massa les baixes i no van fer un bon partit davant d'un rival directe en la zona mitjana. El primer temps va ser equilibrat, però un parcial de 3 a 0 als cinc minuts finals van deixar el marcador en 12 a 7. A la represa, l'OAR Gràcia es va mantenir sempre per davant, estabilitzant el seu avantatge en els cinc gols. Els de Serra van retallar distàncies al final...