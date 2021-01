El camp de rugby i futbol de Les Fonts entra a la recta final

Instal·lacions

25.01.2021 | 19:29

Ha començat ja la tercera fase de les obres del camp de gespa artificial de Les Fonts, que s'utilitzarà per a la pràctica del rugby i el futbol. Aquesta fase final dels treballs contempla el condicionament del terreny de joc, així com del mobiliari esportiu necessari per a la pràctica de tots dos esports. Pel que fa al rugby, l'entitat que gestionarà la instal·lació serà el Club de Rugby Carboners de Terrassa, que en els darrers anys ha utilitzat la pista d'atletisme de Can Jofresa. Amb relació al futbol, tot i que la gestió correspondrà a la Unión Deportiva Les Fonts, el nou camp servirà també per al futbol base d'altres clubs de futbol de la ciutat.