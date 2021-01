Un gol de Chechu al 94 dóna el triomf al San Cristóbal (2-3) a Nou Barris

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

24.01.2021 | 14:34

En un partit que semblava controlat i ha acabat en bogeria, el San Cristóbal s'ha endut aquest diumenge al migdia els tres punts del camp del cuer, la Montañesa. Els d'Oliver Ballabriga han sabut dominar el partit en un terreny de joc sempre difícil per les seves reduides dimensions i la intensitat dels barcelonins. Al minut 18, Mario Cantí ha obert el marcador en rematar un servei de córner. De fet, els tres gols del San Cristóbal han arribat en serveis de cantonada. Els amfitrions, dirigits a la mitja punta per Joan Verdú, han buscat l'empat, però s'ha arribat al descans amb el mínim avantatge per als de Ca n'Anglada

A la segona part, la Montañesa ha premut l'accelerador en atac i el San Cristóbal ha aprofitat els espais que es generaven per fer un gol que semblava tancar el partit. En un altre córner, el central francès Adrien ha anotat al minut 65 un 0 a 2 que semblava desactivar els de Nou Barris. Però quedava encara molt partit per davant i l'exparroquial Àlex Alba ha retallat distàncies en rematar de cap una falta lateral al minut 75. I quan passava ja un minut del temps reglamentari, l'exterrassista Pedro García ha rematat sobre la línia de gol una centrada-xut de Verdú per signar un dos a dos que semblava definitiu.

Però igual que la setmana passada davant la Pobla, els de Ballabriga han cregut i han corregut fins al final. I la seva insistència ha tingut premi. Segons abans del xiulet final, quan passaven ja més de tres minuts del temps de descompte, Abde ha servit un córner i Chechu, que acabava de sortir al camp, rematava de cap el 2 a 3 definitiu, un gol que feia que l'eufòria donés pas a la celebració.