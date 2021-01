Protesta al Raval dels clubs esportius locals

Entitats

23.01.2021 | 15:09

En el marc de la campanya "Ja n'hi ha prou", menys d'un centenar d'esportistes i representants de diferents clubs i entitats esportives de la ciutat s'han aplegat aquest dissabte al migdia al Raval de Montserrat per a protestar contra les mesures restrictives dictades per la Generalitat per lluitar contra la pandèmia de la Covid, que suposen greus traves a la pràctica esportiva amateur i de base. Les concentracions s'han desenvolupat davant de diversos ajuntaments del país.

Més de 12.000 persones i entitats han signat ja el manifest contra el tancament de pavellons i espais esportius, "deixant literalment al carrer nens i nenes, joves esportistes, entrenadors, coordinadors i directius de clubs". Els manifestants defensaven que l'esport és segur i necessari per a la salut i la cohesió social i demanaven respostes a la Generalitat. Els congregats exhibien fulls on es legia: "Ja n'hi ha prou". Volem treballar. L'esport és salut". L'esport és salut".