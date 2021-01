"L'ansietat es va apoderar de mi; ara procuro perdonar-me"

XAVI TOST

EXJUGADOR INTERNACIONAL DE HOCKEY

Jordi Guillem

22.01.2021 | 20:30

Rafa Nadal, Andrés Iniesta o Michael Phelps són alguns dels esportistes que han patit transtorns psicològics relacionats amb l'ansietat o la depressió. L'elevada exigència els va passar factura, igual que a l'exjugador de hockey Xavi Tost (29 anys), que apuntava molt alt i va veure caure la seva carrera.

Vostè era una promesa de l'Egara, però fa 7 anys va començar a patir episodis d'ansietat que van acabar amb la seva carrera. Els esportistes parlen dels seus problemes físics, però no dels psicològics.Només ho fan alguns esportistes d'elit. Jo vaig arribar al primer equip de l'Egara i vaig jugar una final de Copa. Estava a la selecció sub-21 i tenia projecció, però als 22 anys vaig deixar el hockey. A Anglaterra. Se'n va anar al Canterbury anglès per intentar recuperar-se.Sí. Vivia una etapa de moltíssima ansietat. El cos va dir prou. No estava en condicions d'entrenar. I menys de competir a alt nivell. Era un jugador talentós, amb un gran...