El davanter Tom Diawara, a la dreta, en el duel de la primera volta disputat a Ca n'Anglada. Lluís Clotet El davanter Tom Diawara, a la dreta, en el duel de la primera volta disputat a Ca n'Anglada.

La batalla de Nou Barris

Jordi Guillem

22.01.2021 | 20:30

Un camp petit i dos equips acostumats al futbol directe i la guerra de guerrilles. Sota aquestes premisses, el San Cristóbal visitarà demà a les dotze del migdia el municipal de Nou Barris per a enfrontar-se al cuer, una Montañesa que només ha estat capaç de guanyar un partit (contra el Terrassa FC), n'ha empatat dos (sense gols amb Santfeliuenc i Valls) i ha perdut els sis restants. Només ha estat capaç d'anotar tres gols i n'ha encaixat dotze. Còmodament instal·lat en la cinquena posició, el San Cristóbal ha puntuat en els dos partits que ha disputat aquest any, tots dos a Ca n'Anglada. Després d'imposar-se per 3 a 1 al Vilafranca i empatar a un...