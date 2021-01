Àlex López es desvincula de l'Espanyol i fitxa pel Mirandés

Futbol. Segona Divisió

23.01.2021 | 11:21

El migcampista egarenc de 23 anys Àlex López s'ha desvinculat del RCD Espanyol i ha signat un contracte amb el CD Mirandés per a la segona volta i també per a la següent temporada. El migcentre de 23 anys és un producte de la pedrera de l'Espanyol, club amb el que va debutar a la Primera Divisió. La temporada passada va jugar cedit al Lugo, a la Segona Divisió, on va jugar 24 partits i va anotar dos gols. Enguany havia tornat al club perico, del que s'ha desvinculat definitivament en aquest mercat d'hivern per a fitxar pel conjunt de Miranda de Ebro. L'equip burgalès ocupa actualment la catorzena posició de la Segona Divisió "A" amb 27 punts, a set de distància tant de la zona de promoció d'ascens com del descens. Àlex López podria debutar a la lliga amb el conjunt de Castella i Lleó dilluns a les nou del vespre al camp del Cartagena, on juga enguany el també terrassenc Àlex Gallar.