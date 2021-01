Terrassa participa des de la distància en la prova solidària a benefici de la Fundació Vicente Ferrer

Atletisme. VI Ultramarató d'Anantapur

Aquest dissabte se celebrarà en diferents indrets del món la sisena edició de l'Anantapur Ultramarató (AUM), una cursa solidària que se celebrarà simultàniament en aquesta ciutat índia i a una vintena de ciutats més del món. Una d'elles serà Terrassa. La pandèmia de la Covid-19 ha impedit que, com les cinc edicions anteriors, aquesta prova de llarg fons tingui lloc a Anantapur. Cadascun dels 450 corredors participaran a la seva ciutat, agrupats en grups de quatre. En el cas de Terrassa, els 170 quilòmetres els faran els atletes Anna Cos, Carme Ballesteros, Joan Bosch i Mayte Priego per un circuit paral·lel a la riera, entre l'edifici dels Jutjats i Les Fonts. Els corredors es rellevaran cada 10 quilòmetres.

El projecte "1 km, 1 vida" promou aquesta activitat solidària per a recollir diners per a lluitar contra la Covid-19 a Anantapur. A banda de Terrassa, es correrà també a Barcelona, Tarragona, València, Mallorca, Sevilla, Còrdova, Huelva, Tenerife, Las Palmas, León, Madrid, Múrcia i Toledo, així com a diverses ciutats de l'Índia, Austràlia, Alemanya, Itàlia, Irlanda, Turquía i els Estats Units. La data del 23 de gener commemora l'arribada de Vicente i Anna Ferrer a l'Índia. Des de fa 50 anys, la fundació actua en aquesta zona donant suport a comunitats i grups especialment vulnerables, com dones i persones amb discapacitat.