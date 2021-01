Pep Muñoz viurà a Wuhan la seva tercera experiència xinesa. Pep Muñoz viurà a Wuhan la seva tercera experiència xinesa.

Pep Muñoz, al Wuhan

Jordi Guillem

21.01.2021 | 20:32

Wuhan, una ciutat xinesa de més d'onze milions d'habitants, capital de la província de Hubei, situada al nord-est del país, va esdevenir fa just ara un any el centre d'atenció mundial. Al seu mercat mullat es va iniciar la pandèmia del coronavirus. Ara, allí la situació està controlada. I ha esdevingut el pròxim destí per a l'entrenador terrassenc Pep Muñoz (41 anys). L'ex del Terrassa FC i del FC Barcelona ha arribat a un acord per tal d'incorporar-se al Wuhan Zall, un equip de la zona mitjana de la taula de la lliga xinesa que té a les seves files els futbolista brasilers Leo Baptistao o Rafael Silva. Com la resta de quinze conjunts de la lliga xinesa,...