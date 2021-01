Un partit de sanció per al mig del Terrassa Àlex Fernández

Un partit de sanció per al mig del Terrassa Àlex Fernández Arxiu

Futbol. 3ª divisió

21.01.2021 | 20:32

El migcampista del Terrassa FC Àlex Fernández va veure la seva cinquena targeta groga de la temporada diumenge passat en el primer partit de la segona volta entre el Terrassa FC i el Valls al Camp Olímpic. Com que els de Juanjo García descansen en aquesta tretzena jornada, Àlex complirà la sanció per acumulació d'amonestacions el diumenge 31 al camp del Castelldefels. No podrà tornar a l'equip fins al diumenge 7 de febrer, en el Terrassa - Igualada.