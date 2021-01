Pep Muñoz s'incorporarà a l'staff del Wuhan Zall xinès

Futbol

21.01.2021 | 16:07

L'entrenador terrassenc Pep Muñoz (41 anys) ha arribat a un acord per tal d'incorporar-se al Wuhan Zall, un equip de la zona mitja de la lliga xinesa que té a les seves files, entre d'altres, el brasiler Leo Baptistao. Tot i que la pretemporada començarà d'aquí a una setmana, Muñoz està pendent que el club li enviï el preceptiu visat per a poder treballar a la Xina, una circumstància que pot endarrerir algunes setmanes la seva incorporació al conjunt que entrena el xinès Li Xiaopeng, amb qui el terrassenc ja va treballar Shandong Luneng. Serà el tercer conjunt xinès per on passi el jove entrenador terrassenc, que es va estrenar al Quingdao Huanghai, on va arribar de la mà de l'exentrenador del Terrassa FC Jordi Vinyals i on va passar tres temporades. La lliga xinesa hauria de començar al mes de març, però no es descarta una suspensió o una adaptació de la competició a causa de la pandèmia.