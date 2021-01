Iván Agudo i Albert López s'abracen després del 2-0 davant la desesperació del porter Gonzo. Lluís Clotet Iván Agudo i Albert López s'abracen després del 2-0 davant la desesperació del porter Gonzo.

Futbol. Tercera Divisió

Recuperen la segona posició

Jordi Guillem

18.01.2021 | 20:43

No quedava cap altra alternativa que la victòria. I quan això succeeix es corre sempre el perill que la pressió jugui una mala passada. No va ser el cas del Terrassa FC, que es va imposar per 2 gols a 0 al Camp Olímpic davant d'un Valls que va mostrar-se inoperant, però va poder donar un ensurt als instants finals. Venia el Terrassa de dues derrotes consecutives i es va redimir imposant-se al penúltim classificat en un duel que no va passar d'un pur tràmit, en el qual el resultadisme passava per davant de qualsevol altra consideració. Els terrassistes recuperen amb aquest triomf la segona posició amb 20 punts, a només un de distància del líder, un Europa...