Futbol. Divisió d'Honor juvenil

Just repartiment de punts en un bon duel

18.01.2021 | 20:43

No va poder el Jabac fer bona la victòria de la darrera jornada al camp del Gimnàstic de Tarragona. Els futbolistes que dirigeix Àlex López no van poder passar de l'empat sense gols al municipal de Can Jofresa davant d'un Huesca que va mostrar més futbol del que se li suposava, atesa la circumstància que ocupa la penúltima posició de la taula classificatòria. Després d'empatar a zero, el Jabac es manté sisè, ara amb 13 punts. El conjunt d'Osca va jugar uns bons primers minuts i va rivalitzar en possessió de pilota amb els egarencs. El partit estava força igualar, però el Jabac va desaprofitar un parell de bones ocasions per a posar-se...