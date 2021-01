El local Nil Subirana, en una acció del partit de dissabte. Lluís Clotet El local Nil Subirana, en una acció del partit de dissabte.

Heroic punt per a l'H. Terrassa

18.01.2021 | 20:43

Faltaven 25 segons per acabar el partit i l'Handbol Terrassa perdia per 27 a 29 a Can Jofresa davant del Sant Joan Despí i estava en inferioritat. Els de Magí Serra van treure llavors tot el seu coratge i van marcar dos gols en menys de mig minut (l'últim quan faltaven només dos segons), una circumstància que els va permetre endur-se un punt d'un partit que havien sabut dominar amb enorme comoditat durant el primer temps, però que se'ls va complicar de manera inesperada al segon. Els egarencs i els de Sant Joan Despí segueixen a la zona mitjana de la taula, separats per un sol punt. L'Handbol Terrassa es manté en la novena posició. La primera part va ser de clar domini dels...