García: "Ens hem tret l'angoixa"

19.01.2021 | 04:00

Juanjo García, tècnic del Terrassa, va marxar satisfet de l'Olímpic. "Estem contents pels tres punts. No és fàcil guanyar. Ens hem tret l'angoixa i la pressió que teníem. Quan ens hem pogut associar, ho hem fet bé". Jaume Pascual, autor del primer gol, assenyalava. "Hem fet una bona primera part i m'he trobat francament molt bé, a banda del gol. No teníem marge d'error. Estàvem obligats a guanyar". Iván Agudo, que va disputar els seus primers minuts, va dir: "Estic molt content per haver pogut debutar i a més amb victòria. Necessitàvem un punt d'inflexió".