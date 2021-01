Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

El CN Terrassa estrena l'any amb una victòria

Redacció

18.01.2021 | 20:43

El CN Terrassa va començar el 2021 amb un triomf convincent a la piscina del CE Mediterrani, on es va imposar per sis gols de diferència (7-13) en partit corresponent a la vuitena jornada. El conjunt de Dídac Cobacho continua amb un ple de victòries en la fase regular de la competició, concretament sis de sis, i es consolida en la primera posició del grup "A", a falta de disputar els dos partits amb el seu màxim perseguidor en la classificació, el CN Barcelona. En els primers minuts, el Mediterrani es va situar momentàniament per davant en el marcador gràcies a una diana d'Álvaro García. Els egarencs van empatar de seguida de la mà...