Cantí: "Encara no hem perdut a casa"

19.01.2021 | 04:00

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, va donar per bo el punt davant de la Pobla de Mafumet. "Diria que ha estat un empat just, tot i que al final hem fet un travesser que ens hauria donat la victòria. Durant els primers vint minuts hem estat força superiors. Semblava que estàvem molt a prop de marcar el primer gol, però no l'hem marcat. Ells després han anat agafant confiança. Han jugat un futbol molt directe. Ja ho sabíem. Les segones jugades han estat molt importants", assenyala. I amb relació al segon període comenta: "Hem anat més a buscar la victòria, jugant més per fora i generant perill. No semblava que ells ens poguessin marcar. Tenen jugadors de qualitat, però no proposaven massa. Però ens han tallat una passada i ens han marcat a la contra. Com sempre, aquests jugadors ho han donat tot". Mario Cantí, l'autor del gol de l'empat, comentava: "Al final hem anat a totes. He acabat jugant de nou i he pogut caçar una bola per empatar i en una altra gairebé faig el 2 a 1. La Pobla juga més pràctic que abans i el partit ha tingut anades i vingudes. L'empat és bo. Cal sumar. En aquest camp, encara no ha guanyat ningú", diu.