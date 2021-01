El San Cristóbal empata "in extremis" a un gol amb la Pobla de Mafumet

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

17.01.2021 | 14:33

El San Cristóbal continua invicte al seu camp en aquest exercici. En el primer partit de la segona volta, el conjunt que prepara Oliver Ballabriga ha empatat a un gol al municipal de Ca n'Anglada davant de la Pobla de Mafumet en un duel amb molta més intensitat que ocasions de gol. Els parroquials han sortit molt forts i han generat diverses oportunitats als vint primers minuts, fonamentalment gràcies a la profunditat de Tom Diawara per l'esquerra, però els tarragonins han entrat de mica en mica en el partit i han passat a controlar-lo, tot i que sense generar excessives oportunitats clares de gol.

La tònica de futbol directe s'ha mantingut a la segona part. Al minut 61, el visitant Oribe ha rematat sol fora i al 69 una gran centrada de Roger Escamilla ha acabat amb un remat de Damián Obispo que ha aturat el porter dels tarragonins Guillem. Quan quedaven només quatre minuts per acabar, semblava que el marcador ja no es mouria, però el visitant Guillem Martínez, que havia sortit de refresc, ha aprofitat un contracop per batre el porter local Carlos. Ha estat un cop dur, però el San Cristóbal ha seguit creient i corrent fins al final i al minut 88 Mario Cantí ha estirat la cama per rematar a gol des des de dins de l'àrea petita una bona centrada des de la dreta. Ell mateix, ja a l'afegit, ha pogut fer el gol del triomf en una vaselina que ha acabat tocant el travesser.