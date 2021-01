Espanya tanca els amistosos amb Irlanda empatant a quatre

Hockey. Femení

17.01.2021 | 14:58

Una victòria, dos empats i dues derrotes és el balanç de la selecció espanyola femenina de hockey en els cinc duels amistosos de preparació que ha disputat a la localitat murciana de Santomera, on aquest diumenge ha donat per finalitzada la seva primera concentració del 2021. El partit d'avui ha acabat amb empat a quatre. Belén Iglesias i l'egarenca Georgina Oliva han fet dues dianes al primer quart, però les subcampiones del Món han retallat distàncies al segon quart, just abans que Xantal Giné anotés el 3 a 1. Les irlandeses han fet el 3 a 2, però la davantera terrassenca Marta Grau ha ampliat l'avantatge fins al 4 a 2. Al darrer quart, les irlandeses han marcat dos gols. El 4 a 4 ha resultat ja definitiu.