Volen continuar forts a casa

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

15.01.2021 | 21:14

Un San Cristóbal que ocupa la cinquena posició amb 15 punts, amb dos de distància sobre la cobejada sisena posició que li garantiria la permanència per la via ràpida, rebrà demà a les 12 del migdia al municipal de Ca n'Anglada a la Pobla de Mafumet, un rival que és vuitè amb quatre punts menys que els parroquials i es troba a dos punts de distància de la sisena posició. El duel és, per tant, molt important per als dos conjunts.

Tot i que l'enfrontament de la primera volta, que es va haver d'ajornar, se'l van endur els tarragonins per 2 a 1, els homes d'Oliver Ballabriga parteixen com a favorits de cara al duel de demà. Van començar l'any amb una extraordinària victòria per 3 a 1 davant del segon classificat, el Vilafranca. L'objectiu de la plantilla és continuar essent forts a casa, on encara no han perdut cap partit. En els seus cinc partits com a locals, els terrassencs han sumat tres victòries, dos empats i cap derrota. Només Europa i Vilafranca es mantenen invictes als seus respectius feus.

"Estem realment molt forts a casa i davant de la Pobla intentarem mantenir la mateixa dinàmica. Les victòries ens donen molta confiança per tal de seguir lluitant per assolir la salvació com més aviat millor", assenyala el tècnic Oliver Ballabriga, que té a tots els seus futbolistes disponibles de cara a aquest primer duel de la segona volta a banda del porter Zapico. Només Cristian i Óscar Oliver s'han entrenat aquesta setmana amb molèsties lleus, però tot sembla indicar que estaran a disposició del tècnic.

La Pobla de Mafumet va canviar d'entrenador després de caure per 4 a 0 al camp del Terrassa FC en la novena jornada. Ara dirigeix l'equip Dani Vidal, que era l'entrenador del juvenil del Gimnàstic de Tarragona. Amb ell, l'equip ha aconseguit puntuar en els dos partits que ha disputat. Va empatar a un gol a casa amb el Castelldefels i va golejar per 0 a 3 l'Igualada diumenge passat.

Ballabriga entén que amb Vidal a la banqueta, els tarragonins practiquen un futbol una mica més pragmàtic. "La Pobla sempre ha jugat a tenir la pilota i fent un joc molt constructiu, però amb el nou entrenador són una mica més directes. No arrisquen tant en la sortida de la pilota. A nosaltres això no ens afecta, especialment jugant a casa. Si surten a jugar-nos, els apretem a dalt. Som capaços d'adaptar-nos a qualsevol circumstància.

La Pobla és el segon pitjor conjunt d'aquest subgrup "A" fora de casa. Ha sumat només 4 punts, gràcies a una sola victòria (al darrer partit davant de l'Igualada), un empat (a dos gols a Vilafranca) i tres derrotes (amb Santfeliuenc, Manresa i Terrassa). El San Cristóbal, per la seva banda, confia a mantenir-se invicte a casa.

POSSIBLE ALINEACIÓ. Carles, Chechu, Ricki, Adrien, Mario Domingo, Tino Mendoza, Gerard Enrich, Mario Cantí, Adri Rivas, Escamilla i Tom.

HORARI. Diumenge a les 12 del migdia al municipal de Ca n'Anglada (a porta tancada).

ÀRBITRE. Enric Bureu Méndez.