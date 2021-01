El jugador del San Cristóbal Damián Obispo, a la dreta, en el partit davant del Vilafranca. Lluís Clotet El jugador del San Cristóbal Damián Obispo, a la dreta, en el partit davant del Vilafranca.

Futbol. Tercera Divisió

Volen continuar forts a casa

Jordi Guillem

15.01.2021 | 21:14

Un San Cristóbal que ocupa la cinquena posició amb 15 punts, amb dos de distància sobre la cobejada sisena posició que li garantiria la permanència per la via ràpida, rebrà demà a les 12 del migdia al municipal de Ca n'Anglada a la Pobla de Mafumet, un rival que és vuitè amb quatre punts menys que els parroquials i es troba a dos punts de distància de la sisena posició. El duel és, per tant, molt important per als dos conjunts. Tot i que l'enfrontament de la primera volta, que es va haver d'ajornar, se'l van endur els tarragonins per 2 a 1, els homes d'Oliver Ballabriga parteixen com a favorits de cara al duel de demà. Van començar...