El Terrassa FC no pot fallar 

> Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

15.01.2021 | 21:14

Sense xarxa de seguretat, el Terrassa FC s'enfrontarà demà a les cinc de la tarda al Camp Olímpic a un partit tremendament exigent, d'aquells en els que hi té molt més a perdre que no pas a guanyar. Juanjo García no va poder fer bo el diumenge passat allò d'"entrenador nou, victòria segura" i tant ell com l'equip estan obligats a sumar els tres punts en aquest primer duel de la segona volta davant del Valls, penúltim classificat.

En només quatre jornades, el Terrassa FC ha passat de la primera a la quarta posició que ocupa actualment. Si la derrota per 0 a 1 al camp de la Montañesa va precipitar l'acomiadament de Xevi Molist, diumenge passat, el conjunt entrenat ara per Juanjo García va caure contra tot pronòstic a casa davant del CE Manresa. Urgeix redreçar la situació i guanyar demà els tarragonins és l'única manera d'aconseguir-ho. Tot i ocupar la quarta posició, els terrassistes es troben només a dos punts del segon classificat, el Manresa, i a quatre del líder, un Europa que continua sense haver perdut cap partit.

Amb un balanç de dues victòries (Castelldefels i Pobla de Mafumet), dos empats (San Cristóbal i Europa) i una sola derrota (Manresa), els homes de Juanjo García necessiten fer-se forts a casa i recuperar-se quan abans millor de les dues derrotes consecutives que tant de mal els han fet. "Venim de dues derrotes i necessitem un canvi d'actitud. En aquests partits, els jugadors no han estat ells. Aquesta setmana n'hem parlat i estic convençut que davant del Valls oferirem una reacció que ens és molt necessària", assenyala García, que vol sumar la seva primera victòria com a entrenador del Terrassa FC.

El tècnic espera que l'equip oblidi el més aviat possible la mala imatge dels dos darrers partits. "Van jugar ansiosos, agarrotats. Hem de tenir la possessió de la pilota, demostrar que manem sobre el partit i intentar-nos associar. Només si fem les coses bé aconseguirem revertir la situació", comenta.

UN JUGADOR AMB MÀGIA

Amb relació a l'extrem Iván Agudo, el tècnic es desfà en elogis d'un futbolista a qui va dirigir fa dos anys al Badalona. "És un jugador especial, d'aquells que tenen màgia. És molt versàtil i pot jugar a qualsevol posició, tot i que li agrada partir de la banda per anar a dins. Té un bon colpeig de pilota i si està endollat ens ajudarà moltíssim", assenyala un tècnic que adverteix que no és amic de repetir alineacions. "Hi haurà canvis a l'onze inicial, però no perquè no estigui descontent amb els jugadors", explica.

Pel que fa al Valls, entrenat per Joan Pallarès, ha sumat només 6 punts en 10 partits. Només ha guanyat a la Pobla de Mafumet, però ha estat capaç d'empatar al camp del San Cristóbal i de l'Europa. "No serà un rival gens senzill", adverteix Juanjo García.

POSSIBLE ALINEACIÓ. Ortega, Salva, Castillo, Pelegrín, Lucas Viña, Galeano, Àlex Fernández, Josu, Akito, Arranz i Jaume Pascual.

HORARI. Diumenge a les 5 de la tarda al Camp Olímpic (a porta tancada).

ÀRBITRE. Marc Oltra Sáez.