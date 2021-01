El davanter japonès Akito, durant el partit entre el Terrassa FC i la Pobla de Mafumet. Nebridi Aróztegui El davanter japonès Akito, durant el partit entre el Terrassa FC i la Pobla de Mafumet.

> Futbol. Tercera Divisió

El Terrassa FC no pot fallar

Jordi Guillem

15.01.2021 | 21:14

Sense xarxa de seguretat, el Terrassa FC s'enfrontarà demà a les cinc de la tarda al Camp Olímpic a un partit tremendament exigent, d'aquells en els que hi té molt més a perdre que no pas a guanyar. Juanjo García no va poder fer bo el diumenge passat allò d'"entrenador nou, victòria segura" i tant ell com l'equip estan obligats a sumar els tres punts en aquest primer duel de la segona volta davant del Valls, penúltim classificat. En només quatre jornades, el Terrassa FC ha passat de la primera a la quarta posició que ocupa actualment. Si la derrota per 0 a 1 al camp de la Montañesa va precipitar l'acomiadament de Xevi Molist, diumenge passat, el...