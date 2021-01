Laia Lis i Carme Ballesteros, aturades a la plaça de Vicenç Ferrer. Laia Lis i Carme Ballesteros, aturades a la plaça de Vicenç Ferrer.

> Cursa Terrassa Vicente Ferrer



Solidaritat amb Anantapur

15.01.2021 | 21:14

La pandèmia de la Covid-19 no va permetre celebrar de forma presencial la primera edició de la Cursa Terrassa Vicente Ferrer, organitzada per Carme Ballesteros i un grup d'atletes locals. La prova es va realitzar, però, de forma virtual, és a dir, que cadascun dels corredors van cobrir en solitari els 5 quilòmetres de la prova a diferents llocs de la ciutat. Molts d'ells van seguir l'itinerari dissenyat per Ballesteros, que passava per la plaça de Vicenç Ferrer de Terrassa. El total d'inscrits va ser de 163. Pel caràcter especial de la prova, no hi ha classificació. Es tracta d'una cursa solidària que els organitzadors esperen poder celebrar l'any vinent de manera...