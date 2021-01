Pau Quemada, amb el trofeu de millor jugador de la final de la Copa del Rei de hockey. Pau Quemada, amb el trofeu de millor jugador de la final de la Copa del Rei de hockey.

Guardons

Pau Quemada, guanyador dels premis de la revista Fosbury

15.01.2021 | 21:14

El davanter internacional de l'equip de hockey del Club Egara Pau Quemada ha estat escollit per la revista Fosbury com el millor esportista català de l'any 2020 en la categoria masculina. Tot i que l'any 2020 ha estat competitivament molt curt com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, Quemada es va proclamar al desembre campió de la Copa del Rei amb l'Egara. Va ser també el màxim golejador "ex aequo" juntament amb Jose Basterra, del Club de Campo. El millor de 43 candidatsA més, l'internacional terrassenc va ser escollit com a MVP de la final que el Club Egara va disputar davant del Club de Campo a Beteró. El terrassenc ha estat escollit d'entre 43 candidats...