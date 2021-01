Després de 21 anys, Salvador es retira com a responsable dels serveis mèdics de la Federació. Luis Velasco Després de 21 anys, Salvador es retira com a responsable dels serveis mèdics de la Federació.

Josep Salvador acaba la seva etapa a la selecció

J. Guillem

15.01.2021 | 21:12

El doctor Josep Salvador ha posat aquesta setmana el punt final a una extensa trajectòria de vint-i-un anys com a responsable dels serveis mèdics de la Real Federación Española de Patinaje. El metge terrassenc ha viscut des de la primera línia els més grans èxits del hockey patins espanyol. Vincular específicament al hockey patins, el doctor Salvador ha estat una peça fonamental en la conquesta de més d'una vintena de títols per part de les seleccions espanyoles masculina i femenina, entre Campionats del Món i Europeus. Ha viatjat per mig món i en aquestes dues dècades s'ha cansat d'aixecar trofeus i penjar-se medalles d'or. Ha liderat fins...