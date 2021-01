Iván Agudo aportarà versatilitat atacant

16.01.2021 | 04:00

Després d'haver realitzat ja dos entrenaments amb els seus companys, el darrer fitxatge del Terrassa FC, Iván Agudo, està pendent de la tramitació de la seva fitxa per a poder entrar a la convocatòria per al duel de demà. "El Terrassa és un club que crida l'atenció i espero poder aportar moltes coses", diu el futbolista, que reconeix que el fet que Juanjo García sigui el tècnic ha estat "un plus" a l'hora de fitxar pel Terrassa. Es defineix com un jugador "atrevit, fort en l'u contra u", que es mou bé com a extrem dret jugant a cama canviada, però també jugant per dins i combinant amb els companys. Agudo ha signat fins a final de l'exercici amb opció a una segona temporada.