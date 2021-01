Els Terrassa Reds debutaran demà a la Lliga Nacional amb els Barcelona Pagesos Arxiu Els Terrassa Reds debutaran demà a la Lliga Nacional amb els Barcelona Pagesos

Futbol americà

15.01.2021 | 21:14

Davant de l'impossibilitat de disputar ara per ara la Lliga Catalana, els Terrassa Reds han decidit disputar la Lliga Nacional de Futbol americà. Ho faran a la sèrie "C", la tercera categoria. La competició constarà de set jornades, en les que els egarencs s'enfrontaran als següents rivals: Argentona Bocs, Barcelona Pagesos, Barcelona Uroloki, Barcelona Búfals, Girona Ducs, Reus Imperials i Riudoms Rebels. Demà diumenge a les 12 del migdia, els Terrassa Reds debutaran rebent al camp de Can Boada els Barcelona Pagesos. El partit serà a porta tancada, tot i que el club valora la possibilitat d'oferir-lo en directe a través del seu canal de Youtube. Una vegada acaba la...