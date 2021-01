Els clubs volen tornar a jugar el 6 de març

Bàquet. Copa Catalunya

15.01.2021 | 21:14

La Federació Catalana de Basquetbol s'ha reunit amb els clubs que integren la Copa Catalunya tant masculina com femenina per tal d'analitzar l'actual aturada provocada per les restriccions dictades pel Govern amb relació a la pandèmia de la Covid-19. Es va parlar d'un possible retorn a la competició, un retorn que tant els clubs com la mateixa Federació voldrien que es fes efectiu el primer cap de setmana de març, els dies 6 i 7. Entres les entitats que aposten per aquesta fórmula hi figura el Club Natació Terrassa, que té els seus primers equips masculí i femení a Copa Catalunya.

A la reunió, que va tenir lloc dijous al vespre, hi van prendre part més d'un 95% dels clubs amb equips en aquesta categoria. Es va analitzar la situació actual i es va fer una proposta organitzada amb l'objectiu de retornar el mes de març a la competició. Les entitats tenen ara, segons informa la Federació Catalana, un termini concret per tal de donar el seu vistiplau a la proposta i poder així començar a treballar des de la Federació en l'elaboració d'un calendari per al que resta de temporada. Tot sembla indicar que el calendari contemplaria la celebració d'una lliga a una sola volta.

GESTIONS AMB LES AUTORITATS

Paral·lelament, des de la Federació Catalana s'estan duent a terme gestions amb les autoritats competents, així com amb la Federació Espanyola, amb la finalitat que aquesta proposta esdevingui viable i es pugui competir respectant les actuals exigències normatives.

Pel que fa a la resta de categories, la Federació contempla la possibilitat que la data d'inici de la resta de lligues sigui el cap de setmana del 13 i el 14 de març. Aquestes dates, que òbviament estaran subjectes a que arribi l'OK del Govern, s'han fixat per tal que les diferents plantilles puguin dur a terme una petita pretemporada.