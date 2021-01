Un partit del CN Terrassa de la temporada passada. Alberto Tallón Un partit del CN Terrassa de la temporada passada.

Bàquet. Copa Catalunya

Els clubs volen tornar a jugar el 6 de març

15.01.2021 | 21:14

La Federació Catalana de Basquetbol s'ha reunit amb els clubs que integren la Copa Catalunya tant masculina com femenina per tal d'analitzar l'actual aturada provocada per les restriccions dictades pel Govern amb relació a la pandèmia de la Covid-19. Es va parlar d'un possible retorn a la competició, un retorn que tant els clubs com la mateixa Federació voldrien que es fes efectiu el primer cap de setmana de març, els dies 6 i 7. Entres les entitats que aposten per aquesta fórmula hi figura el Club Natació Terrassa, que té els seus primers equips masculí i femení a Copa Catalunya. A la reunió, que va tenir lloc dijous al vespre, hi van prendre part...